Front Royal, Virginia Police Weekly Arrest Report for April 27, 2020

On Monday, April 27, the Front Royal, Va. Police Department reported the following arrests for the week.

BYRD, JOSHUA, 25, of N ROYAL AVE, FRONT ROYAL

►4/24/20 12:49 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

CAISON, DEVIN, 30 of MONTGOMERY CIRCLE, STEPHENS CITY

►4/21/20 1:34 pm OtherAuthArrest OTHER AUTHORITY ARREST 1 CA

FERGUSON, COURTNEY, 30, of BELAIR AVE, FRONT ROYAL

►4/21/20 1:49 am 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

FRAZIER, MARIO, 50, HOMELESS, of FRONT ROYAL

►4/26/20 12:00 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

GRADY, STACEY, 34, of N SHENANDOAH AVE, FRONT ROYAL

►4/26/20 10:45 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

JEFFRIES, JESSICA, 19, of W 8TH ST, FRONT ROYAL

►4/24/20 12:59 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

JONES, DAKOTA, 20, of JOHN MARSHALL HWY, FRONT ROYAL

►4/26/20 7:10 pm 18.2-312 DANGEROUS GAS:MALICIOUS RELEASE CA U1SE INJ F

KEESECKER, CHRISTOPHER, 40, of MASSANUTTEN TER, WINCHESTER

►4/24/20 1:57 pm OtherAuthArrest OTHER AUTHORITY ARREST 1 CA

MORGAN, BRITTANY, 31, of SHENANDOAH SHORES RD, FRONT ROYAL

►4/25/20 12:40 am 18.2-250.1 POSS OF MARIJUANA 1 S

PRESGRAVES, KANDISE, 36, of N ROYAL AVE, FRONT ROYAL

►4/23/20 12:50 am 18.2-250 POSS OF CONTROLLED SUB 1 F

►4/23/20 12:50 am 18.2-250 POSS OF CONTROLLED SUB 1 F

WEISS, SCOTT, 38, of ELSIA DR., FRONT ROYAL

►4/24/20 7:55 pm 18.2-57.2 ASSAULT BATTERY FAMILY MEMBER 1 M

Format: Date and Time of Arrest, Code, Description, Number of Counts, Classification: M – Misdemeanor, F – Felony, CA – Capias, PB – Probation Violation, S – Summons

