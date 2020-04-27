Front Royal, Virginia Police Weekly Arrest Report for April 27, 2020

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On Monday, April 27, the Front Royal, Va. Police Department reported the following arrests for the week.

BYRD, JOSHUA, 25, of N ROYAL AVE, FRONT ROYAL
►4/24/20 12:49 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

CAISON, DEVIN, 30 of MONTGOMERY CIRCLE, STEPHENS CITY
►4/21/20 1:34 pm OtherAuthArrest OTHER AUTHORITY ARREST 1 CA

FERGUSON, COURTNEY, 30, of BELAIR AVE, FRONT ROYAL
►4/21/20 1:49 am 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

FRAZIER, MARIO, 50, HOMELESS, of FRONT ROYAL
►4/26/20 12:00 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

GRADY, STACEY, 34, of N SHENANDOAH AVE, FRONT ROYAL
►4/26/20 10:45 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

JEFFRIES, JESSICA, 19, of W 8TH ST, FRONT ROYAL
►4/24/20 12:59 pm 46-1 PROFANE SWEARING PUBLIC INTOX 1 M

JONES, DAKOTA, 20, of JOHN MARSHALL HWY, FRONT ROYAL
►4/26/20 7:10 pm 18.2-312 DANGEROUS GAS:MALICIOUS RELEASE CA U1SE INJ F

KEESECKER, CHRISTOPHER, 40, of MASSANUTTEN TER, WINCHESTER
►4/24/20 1:57 pm OtherAuthArrest OTHER AUTHORITY ARREST 1 CA

MORGAN, BRITTANY, 31, of SHENANDOAH SHORES RD, FRONT ROYAL
►4/25/20 12:40 am 18.2-250.1 POSS OF MARIJUANA 1 S

PRESGRAVES, KANDISE, 36, of N ROYAL AVE, FRONT ROYAL
►4/23/20 12:50 am 18.2-250 POSS OF CONTROLLED SUB 1 F
►4/23/20 12:50 am 18.2-250 POSS OF CONTROLLED SUB 1 F

WEISS, SCOTT, 38, of ELSIA DR., FRONT ROYAL
►4/24/20 7:55 pm 18.2-57.2 ASSAULT BATTERY FAMILY MEMBER 1 M

Format: Date and Time of Arrest, Code, Description, Number of Counts, Classification: M – Misdemeanor, F – Felony, CA – Capias, PB – Probation Violation, S – Summons

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